В Госдуме предложили обязать банки снижать ставки вслед за Центробанком

Депутаты Госдумы намерены в 2026 году продвинуть законопроект, который обяжет банки автоматически снижать процентные ставки по кредитам вслед за уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом «Известиям» сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

© Газета.Ru

По его словам, на фоне накопительного эффекта у граждан растет долговая нагрузка, а также увеличиваются расходы на ЖКХ и другие обязательные платежи. Слуцкий отметил, что Банк России и Росстат фиксируют падение потребительской уверенности и переход россиян к более осторожному финансовому поведению.

Парламентарий подчеркнул, что люди вынуждены экономить, отказываясь не только от желанных покупок, но и от базовых потребностей.

Весенняя сессия Госдумы начнется 12 января.

4 января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях. Он напомнил, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков сообщил, что в России стало меньше граждан с высоким кредитным рейтингом.