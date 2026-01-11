Глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что американские военные не обеспечивают безопасность нефтяных компаний США при работе в Венесуэле. Его слова передает телеканал CBS.

© Газета.Ru

«Сейчас мы этого не делаем», — ответил Райт на соответствующий вопрос.

11 января политолог Малек Дудаков, комментируя планы США взять Латинскую Америку под полный контроль, отметил, что Россия должна продолжать сотрудничество со странами Латинской Америки и противодействовать любым попыткам Вашингтона сменить власть в государствах региона.

3 января США провели операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они будут преданы суду по обвинениям в предполагаемой причастности к «наркотерроризму» и создании угрозы для США.