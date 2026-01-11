Ozon убрал из продажи некоторые ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

Ozon принял решение убрать из продажи некоторые ветеринарные препараты после того, как появились сообщения о массовых отравлениях подростков, которые якобы использовали лекарства для достижения наркотического эффекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса», — сообщили там, добавив, что приоритетом для компании является безопасность пользователей.

По некоторым данным, подростки заказывали ветеринарные препараты с габалентином — этот медикамент используют для лечения судорог — и употребляли их.

Летом сообщалось, что в Оренбургской области дети нашли на улице неизвестные таблетки и отравились.