Трамп пригрозил нефтегиганту запретом работать на рынке Венесуэлы

Власти США могут не разрешить американскому нефтегиганту — компании Exxon Mobil — работать на сырьевом рынке Венесуэлы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

Подобное заявление главы Белого дома прозвучало после заявления руководителя нефтегиганта Даррена Вудса о непривлекательности венесуэльского сырьевого рынка для иностранных инвесторов. Подобные слова не понравились Трампу.

«Мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне», — резюмировал президент США.

Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под американским контролем после задержания главы республики Николаса Мадуро. По оценке министра энергетики США Криса Райта, длительность переходного периода составит от года до двух, возможно и больше.

На встрече с главами американских нефтегазовых компаний, прошедшей в начале января 2026 года, Трамп выразил уверенность, что США получат значительную выгоду от развития Венесуэлы, включая энергетический сектор экономики республики. Привлечь к этому процессу глава Белого дома захотел Chevron, Shell, и ConocoPhillips и Exxon.

Эксперты сомневаются в эффективности подобного рода инвестиций, так как из-за экономического кризиса добывать нефть в Венесуэле крайне сложно. Несмотря на лидерство по разведанным резервам, которые оцениваются примерно в 300 миллионов баррелей, республика находится в конце мирового рейтинга по объемам добычи, извлекая в среднем лишь около миллиона баррелей в сутки.