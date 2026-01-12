Власти Сербии рассказали о дальнейшей судьбе NIS

Нефтеперерабатывающий завод компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в Панчево возобновит переработку нефти. Это пообещала сербский министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Ее процитировало «Интерфакс».

© K.yakovleva / Wikimedia

По ее словам, в течение этой недели по Адриатическому нефтепроводу поступят первые 85 тысяч тонн нефти. Это означает, что НПЗ в Панчево примерно 16 января вернется к работе. Как отметила министр, первое дизельное топливо будет произведено и поступит на рынок 26-27 января. После этого сербы ждут прибытия еще 35-45 тысяч тонн нефти.

Ранее Джедович-Ханданович сообщала, что управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало подсанкционной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) временную лицензию, которая позволит вести оперативную деятельность. Пока ее можно будет осуществлять до 23 января 2026 года.

До этого появились сведения, что власти США дали три месяца руководству сербской нефтяной компании NIS на то, чтобы найти покупателя российской доли. Крайний срок — 24 марта 2026 года.