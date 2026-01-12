Акции Alphabet достигли отметку в 4 трлн долларов

Несколько дней назад Alphabet уже сместила Apple со второго места по рыночной стоимости, уступив лишь лидеру отрасли — Nvidia

После открытия торгов 12 января акции корпорации Alphabet поднялись на 1,7%, достигнув исторической отметки — капитализация компании впервые преодолела рубеж в $4 трлн. Таким образом, Alphabet стала четвертой компанией в истории, преодолевшей этот порог, вслед за Nvidia, Apple и Microsoft, пишет «Ъ».

Несколько дней назад Alphabet уже сместила Apple со второго места по рыночной стоимости, уступив лишь лидеру отрасли — Nvidia. За прошедший год акции Alphabet продемонстрировали впечатляющий рост на 65%, а с начала 2025 года прибавили около 5%. Аналитики связывают успехи компании с прогрессом в технологиях искусственного интеллекта и облаках, включая положительные отзывы о модели Gemini 3. Дополнительным стимулом стало известие о сотрудничестве с Apple, использующей разработки Gemini для улучшения своего голосового помощника Siri.