Минцифры предложило дать льготы IT-компаниям с госучастием

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, который позволит IT-компаниям с госучастием получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний.

Речь идет о разработчиках, вносящих вклад в цифровое развитие страны, сообщили "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Документ вводит возможность для компаний с госучастием, которые занимаются разработкой IT-решений и вносят вклад в цифровое развитие страны, получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний. Кроме того, изменения расширяют круг компаний с госучастием, которые могут получить государственную IT-аккредитацию", - рассказали изданию в его аппарате.

Поддержку предлагается распространить на IT-госкомпании с прямой или косвенной долей РФ не менее 50%, которые разрабатывают программное обеспечение и базы данных для государственных информационных систем, участвуют в особо значимых проектах в сфере цифровизации, являются правообладателями ПО из российского перечня для предустановки на устройства, а также создают решения для объектов критической информационной инфраструктуры.

"В 2022 году правила были нацелены на коммерцию и поддержание независимых компаний, которые должны были стать партнерами как госорганов, так и госкорпораций. Теперь проводится корректировка правил IT-аккредитации для обеспечения равного доступа для привлечения высококвалифицированных IT-специалистов как в коммерческий сектор, так и в компании с госучастием и госорганы, так как эти структуры внедряют и активно используют российское ПО, а также являются разработчиками ГИС и ПО для объектов КИИ", - рассказал собеседник газеты.

Проект также предусматривает возможность IT-аккредитации для профильных органов власти, включая Минцифры и региональные цифровые ведомства и департаменты, в том числе для предоставления сотрудникам отсрочки от призыва и предотвращения оттока специалистов из госсектора, пишет "Коммерсант".