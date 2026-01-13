В России зарегистрирован товарный знак «Юникло»

Японский холдинг Fast Retailing, владелец сети магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло».

Об этом свидетельствует данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Заявка на регистрацию знака была подана 31 августа 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по одному классу международной классификации — одежда, обувь, головные уборы», — следует из материалов ведомства.

Информацию из данных Роспатента передает ТАСС.

По подсчетам агентства, у холдинга в России уже имеется около трех десятков охраняемых знаков, связанных с его основными брендами. Ранее компания подавала в Роспатент десятки заявок на регистрацию.

В марте 2022 года Fast Retailing объявила о приостановке деятельности в России. Несмотря на это, компания продолжает расширять правовую защиту своего бренда на территории страны.

Японская автомобильная компания Toyota, завершившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала в январе 2026 года товарный знак Wigo для продажи на территории страны автомобилей и другой техники, пишет «Царьград». Заявка на регистрацию была подана в Роспатент еще в октябре 2024 года, а выручка российского представительства компании с 2021 года сократилась в 47 раз. Под новым брендом производитель планирует реализовывать в России автомобили, включая электромобили, грузовики и внедорожники.