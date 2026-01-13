ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) заявила о перестановках в руководстве, заявив о замене главы «Туполева» и руководителя направления военной авиации.
Как отметили в ОАК, в прошлом году были успешно выполнены рекордные планы по поставке военной техники в рамках государственного оборонзаказа.
«За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев, совмещая должности заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ, а также управляющего директора АО «Туполев». Выполнив поставленные задачи, он покидает корпорацию», — указывается на сайте ОАК.
Отмечается, что с 13 января директором филиала ПАО «ОАК» — ОТА стал Владимир Ефимов, который до этого занимал должность первого заместителя подразделения и работал в ОАК с 2012 года.
«Также с 13 января исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам», — добавили в ОАК.
В декабре сообщалось, что ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-34.