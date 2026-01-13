«Лента» объявила о покупке сети магазинов OBI в России

Группа "Лента" приобретает активы сети гипермаркетов "OBI Россия", Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку, сообщает "Лента" в своем Telegram-канале.

"Лента" сегодня объявляет о приобретении активов сети гипермаркетов в формате DIY "OBI Россия". В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Ленте", интеграция активов "OBI Россия" будет происходить поэтапно до мая 2026 года. Сделка укрепит позиции группы "Лента" в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке. Она позволит выйти в новый формат DIY ("Do it yourself" - "сделай сам"), а также создаст предпосылки для создания новых уникальных предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов "Лента".

"OBI Россия" - одна из топ-10 сетей гипермаркетов на рынке товаров для дома и ремонта в формате DIY с 20-летним опытом работы в РФ. Сеть объединяет магазины в двух основных форматах: традиционные гипермаркеты площадью 12-15 тыс. кв. м. и городские магазины меньшего формата площадью 4-8 тыс. кв. м. с наиболее востребованным ассортиментом.

Ранее сеть OBI объявила на своем сайте, что сменит название в России на "Dom Лента".