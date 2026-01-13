Глава UBS уйдет в отставку

Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти планирует покинуть банк в апреле 2027 года, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Подобное решение способно положить начало гонке за одну из самых престижных должностей в мировом банковском секторе, указывает газета.

Собеседники издания сообщают, что уход Эрмотти запланирован после завершения процесса интеграции UBS с Credit Suisse (CS). Примечательно, что банкир ранее уже уходил с должности главы UBS — в 2020 году, однако впоследствии, в 2023 году, вновь вернулся в строй. По данным Reuters, его возвращение стало своего рода необходимостью на фоне поглощения проблемного CS, и именно опыт Эрмотти мог помочь UBS восстановиться на фоне банковского кризиса.

Однако сейчас, когда поглощение CS состоялось, UBS столкнулся с новым вызовом: швейцарское правительство обсуждает возможность ужесточения требования к капиталу банка. Это даже породило слухи о том, что UBS может перенести свою штаб-квартиру за границу, указывает FT.

Кто станет следующим главой UBS?

Источники FT называют руководителя бизнеса по управлению активами банка Александра Ивановича одним из главных претендентов на пост преемника Эрмотти. Они считают, что работа Ивановича по управлению активами кредитной организации «впечатлила» ее руководство.

Среди других кандидатов на должность главы швейцарского банка — руководитель UBS в Азиатско-Тихоокеанском регионе Икбал Хан, руководитель UBS в Европейском регионе Беатрис Мартин и руководитель UBS в Южной и Северной Америке Роберт Карофски.

При этом до Ивановича долгое время преемником главы группы считался Хан, который до прихода в UBS возглавлял бизнес по управлению международным капиталом в Credit Suisse. В 2019 году он также оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что операционный директор и глава службы безопасности CS организовали слежку за ним после его ухода в UBS.

По словам источников FT, Эрмотти может вернуться на свой пост впоследствии, если этого захочет. В 2024 году он стал самым высокооплачиваемым банкиром в Европе — его бонус составил $18,7 млн.

В UBS от комментариев отказались.