Володин поручил комитету ГД доложить о ситуации с "Почтой России"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи доложить после 1 февраля о ситуации в "Почте России" и реализации связанного с ней поручения правительства. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Думы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля принять меры по повышению эффективности организации управления технологической политикой в стране, а также меры, направленные на устойчивое развитие "Почты России".