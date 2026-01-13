Мировые Центробанки выступили в поддержку председателя ФРС Пауэлла

Ведущие Центральные банки мира выступили с заявлением в поддержку главы ФРС США Джерома Пауэлла. Это произошло после известия о готовящемся против него уголовном преследовании.

Под совместным заявлением подписались главы центробанков Австралии, Англии, Бразилии, Канады, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, Швеции, Дании и Европейского центрального банка. Авторы обращения называют независимость ЦБ краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан.

Ранее Пауэлл сообщил, что обвинения связаны с его показаниями в Конгрессе о проекте реконструкции зданий ФРС. Он назвал это беспрецедентным давлением со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

До этого Трамп заявил, что хочет руководство в ФРС, опирающееся на экономику.