Минфин разъяснил, какие платежи облагаются НДС с января

Минфин направил Банку России письмо с разъяснениями о налогообложении платежных операций с 1 января, пишет «Коммерсантъ». С карточных операций — выпуска карт, обслуживания, блокировки и эквайринга — теперь нужно платить НДС. А вот переводы по банковским счетам и операции через СБП, за которые поступает межбанковское вознаграждение, налогом не облагаются.

Госдума в ноябре отменила льготный режим НДС для карточных операций, действовавший с 2006 года. Участники рынка предупреждали, что расходы банков вырастут на десятки миллиардов рублей, а это приведет к повышению комиссий.

«После введения нового порядка комиссия банков вырастет, отражая возросшую налоговую нагрузку», — заявил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов.

НСПК с января снизила тарифы для банков на размер НДС, чтобы частично компенсировать его воздействие. Но избежать роста эквайринговых комиссий все равно сложно, уточняет газета.

Остались вопросы по налогообложению интерчейнджа — межбанковских расчетов за карточные транзакции. Он составляет основную часть эквайринговой комиссии в 1—1,5%. Минфин классифицирует это как услугу между банками, но четкого решения о включении в базу НДС нет, отметил Маслов.

Неясна ситуация с альтернативными платежами — QR-кодами, биометрией, NFC. Операции через СБП точно не облагаются налогом, а остальные виды требуют уточнений.

«Теоретически сервисы вроде Вжух от Сбербанка или Волна от НСПК могут быть отнесены к операциям с использованием средств связи, а вот биометрия — неясно», — отметил профессор РАНХиГС Алексей Войлуков.

Участники рынка недовольны, что закон вступил в силу через месяц после принятия. По их мнению, требуется переоформить тысячи договоров и перенастроить системы, а это займет минимум полгода.