ОПЕК вновь сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2026 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) - до 106,52 млн б/с, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В 2025 году, по предварительным данным, спрос составил 105,14 млн б/с, следует из данных организации. В 2027 году ОПЕК ждет роста спроса на нефть на 1,3 млн б/с - до 107,86 млн б/с.

ОПЕК называет это "здоровым" увеличением. Основной прирост будет приходиться на не относящиеся к ОЭСР страны - по 1,2 млн б/с в 2026-2027 годы.

ОПЕК также сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн б/с, до 54,78 млн б/с.