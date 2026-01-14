Владелец Nexperia отказался продавать заводы в Европе

Китайский концерн Wingtech, владеющий нидерландским производителем полупроводников Nexperia, изучал возможность продажи европейских заводов компании, но отказался от нее из-за неосуществимости. Об этом сообщил представитель организации в ходе судебного слушания по делу Nexperia в Апелляционном суде Амстердама.

"Проект Rainbow (предполагавший продажу заводов - прим. ТАСС) был направлен на то, чтобы лучше подготовиться к возможной нестабильности цепочек поставок в будущем", - заявил адвокат Wingtech, отметив, что план продажи предприятий в Гамбурге и Манчестере действительно анализировался, но был признан нереалистичным и потому не получил дальнейшего развития.

При этом, по утверждению представителя Nexperia Nederland, обсуждавшаяся сделка по продаже "должна была быть завершена до конца 2025 года", при этом другие члены правления якобы не были проинформированы о планах китайского концерна. Со своей стороны адвокат Wingtech отверг обвинения нидерландцев в "переносе деятельности из Европы", подчеркнув, что проект Rainbow не был нацелен на географическое перераспределение активов, а касался управления рисками на фоне возможных внешних ограничений.

Заседание по делу Nexperia началось 14 января утром в палате по корпоративным спорам Апелляционного суда Амстердама. Инстанции предстоит определить, есть ли основания для начала формального расследования предполагаемых нарушений в управлении компанией, а также для сохранения или пересмотра введенных против Nexperia ограничительных мер. В числе ключевых эпизодов дела - заказ кремниевых пластин у компании WingSkySemi, который, по утверждению заявителей, якобы мог "существенно превышать" потребности Nexperia и повлиять на финансовые потоки внутри группы.

12 октября 2025 года Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

В ноябре исполняющий обязанности министра экономики Нидерландов Винсент Карреманс объявил о приостановке действия механизма государственного контроля над Nexperia, подчеркнув при этом, что в случае "новых рисков" для европейского производства чипов власти оставляют за собой право вновь вмешаться.