Раскрыты убытки Citi из-за ухода из России

Citigroup завершил четвертый квартал 2025 года с чистой прибылью $2,5 млрд, что на 13% меньше, чем годом ранее ($2,9 млрд). Ключевым фактором снижения стал убыток в $1,2 млрд, связанный с продажей российского бизнеса — дочернего банка «Ситибанк», следует из отчетности и пресс-релиза банка.

Этот убыток был отражен из-за особенностей бухгалтерского учета активов, предназначенных для продажи. После уплаты налогов эффект от сделки составил $1,1 млрд, что напрямую ухудшило финансовый результат Citi за квартал. Прибыль на акцию снизилась до $1,19 против $1,34 годом ранее.

Если исключить влияние российской сделки, финансовая картина выглядела бы заметно лучше, следует из материалов банка. В этом случае чистая прибыль Citi составила бы $3,6 млрд, а прибыль на акцию — $1,81, отмечает банк. Выручка в четвертом квартале выросла на 2%, до $19,9 млрд, однако без российского фактора ее рост достигал бы 8%.

Снижение итоговой прибыли также связано с ростом расходов и увеличением налоговой нагрузки, отмечается в пресс-релизе Сiti. Операционные расходы банка выросли на 6%, до $13,8 млрд, в том числе из-за увеличения затрат на персонал, технологии и юридические услуги. При этом отчисления в резервы под возможные кредитные потери снизились до $2,2 млрд, что частично смягчило давление на прибыль.

После публикации отчетности акции Citi в ходе торгов перешли к снижению: бумаги упали более чем на 2,5%.

12 ноября 2025 года Владимир Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить Ситибанк, который Citigroup решила продать еще четыре года назад — в 2021-м. Но последнее российское подразделение банка, возле метро «Павелецкая», было закрыто много позже — 15 ноября 2024 года.

Активы российской «дочки» на $7,2 млрд состоят из заблокированных средств на счетах типа «С». Вся эта сумма — дивиденды, причитающиеся клиентам, следовало из отчета банка в 2024-м. Но компания не может перечислить деньги владельцам из-за ограничений, наложенных российским правительством. Судьба этих средств до сих пор не решена.