Xiaomi зарегистрировала товарный знак в России

Китайская технологическая компания Xiaomi зарегистрировала свой товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка была подана в августе 2025 года. Товарный знак зарегистрирован на десять лет и распространяется на 14 категорий товаров и услуг, включая краски, машины и музыкальные инструменты.

Ранее Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado до 2035 года.

Также компания Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в России.