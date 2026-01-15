Назван возможный срок возвращения зарубежных брендов в РФ

Возвращение крупных международных брендов на российский рынок возможно в течение ближайших полутора лет. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, передает News.ru.

Эксперт считает, что, несмотря на уход, многие компании стремятся сохранить свои товарные знаки и потенциально планируют возобновить деятельность. Основными препятствиями для их возвращения остаются действующие санкционные ограничения и высокие затраты на релокацию бизнеса.

Щербаченко отмечает, что за время отсутствия западных компаний рынок не опустел и уже занят российскими или дружественными брендами, что создаст для вернувшихся игроков серьезную конкуренцию. Тем не менее, такие известные международные марки с сильной репутацией и лояльной клиентской базой имеют хорошие шансы вернуться, так как спрос на их продукцию со стороны покупателей сохраняется.

Окончательное решение о сроках возвращения будет зависеть от внутренней политики каждой компании, мнения ее акционеров и оценки необходимых финансовых вложений.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola, покинувшая российский рынок, сохранила исключительные права на один из своих ключевых товарных знаков — дизайн культовой стеклянной бутылки, продлив срок его регистрации.