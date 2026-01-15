Крупные банки приостановили прием заявок по семейной ипотеке

Россельхозбанк приостановил прием заявок на кредиты в рамках программы «Семейная ипотека». Об этом стало известно в четверг, 15 января, из данных маркетингового агентства Marks.

В свою очередь руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов заявил, что организация намерена приостановить выдачу семейной ипотеки на одну–полторы недели из-за нововведений, которые вступят в силу 1 февраля.

— Планируем приостановить выдачу семейной ипотеки на 1–1,5 недели. Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля, — уточнил эксперт.

С 1 февраля вступит в силу ограничение количества льготных кредитов по семейной ипотеке, согласно которому на одну семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку, передает ТАСС.

По словам члена комитета Государственной думы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, в рамках этих ограничений супруги обязательно должны выступать созаемщиками. При этом семьи все еще могут привлекать третьих лиц, если их дохода не хватает для ипотеки по льготной программе.