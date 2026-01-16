РЖД готовится к продаже 49% в «Федеральной грузовой компании»

«Российские железные дороги» (РЖД) могут продать 49% «Федеральной грузовой компании» (ФГК) за 44 млрд рублей в рамках плана по улучшению финансового положения РЖД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника, знакомого с финальной редакцией инвестиционной программы компании.

Указанная сумма сделки — экспертная оценка, основанная на основе финансовых результатов ФГК за девять месяцев 2025 года, итоговая стоимость доли может быть скорректирована. Так, по итогам 2024 года общие выплаты компании в пользу РЖД составили 103,3 млрд рублей. Однако в последнее время оператор столкнулся с трудностями: за три квартала 2025 года погрузка обвалилась на 30,3%, что в четыре раза хуже среднерыночного падения.

Прибыль для РЖД от сделки не запланирована, добавил собеседник. В РЖД комментарии не предоставили.

Реализовывать долю в ФГК планируют в ходе открытого аукциона, критерии по допуску к которому выберут РЖД. Планируется, что вопрос о продаже имущества вынесут на совет директов во втором квартале 2026 года. Для реализации доли потребуются согласование с Росимуществом и Росжелдором.

Актив оценен вдвое дешевле стоимости вагонного парка, однако с учетом текущей ситуации на рынке перевозок цена выглядит адекватно, замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он подчеркивает, что в лучших условиях ФГК показывала один из самых высоких показателей рентабельности EBITDA, однако в 2026 компания будет убыточной, поскольку именно у ФГК самый большой парк простаивающих вагонов.

Однако, помимо этого, еще одним сдерживающим для покупателей фактором выступает продажа неконтрольного пакета акций, что, скорее всего, не понравится прямым конкурентам ФГК, добавляет эксперт. Вероятным покупателем в таком случае представляется финансовый инвестор, который приобретет актив для получения дивидендов, а впоследствии, когда улучшится ситуация на рынке, реализует его по более высокой цене, подытожил Бурмистров.

В «Первой грузовой компании» и «Атлантике», которых источники «Коммерсанта» назвали одними из вероятных контрагентов по сделке, не ответили.

Что случилось с РЖД?

В конце ноября прошлого года стало известно о неблагоприятном финансовом положении компании: по данным Reuters, задолженность РЖД оценивалась в 4 трлн рублей. Впоследствии глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что компания работает с задолженностью.

Уже в конце декабря 2025 года агентство сообщило, что власти обязали РЖД продать принадлежащий им небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-сити». Подобное решение принято для того, чтобы компания могла частично погасить свою задолженность. В агентстве уточнили, что решение о реализации недвижимости стало альтернативой повышению цен на грузоперевозки.

Кроме того российские власти, по утверждению Reuters, обсуждали и другие варианты — конвертацию долга РЖД в акции, реструктуризацию долга, предоставление субсидий и снижение налогового бремени. Однако по ним решения на момент публикации материала в декабре не были приняты.