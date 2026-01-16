Европейский бизнес решил взыскать долги с украинских компаний

Украинские компании оказались под угрозой масштабных финансовых требований со стороны европейского бизнеса, который больше не намерен терпеливо ждать возврата долгов.

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, общая сумма обязательств, подлежащих возврату, составляет около трёх миллиардов евро. Многие украинские предприятия, особенно операторы критической инфраструктуры, и без того обременённые из-за конфликта, пытаются сохранить ликвидность, продлевая сроки погашения облигаций и откладывая выплату процентов.

Однако издание отмечает, что кредиторы, до сих пор проявлявшие великодушие, могут вскоре ужесточить свою позицию, поскольку украинский бизнес в текущих условиях физически не способен расплатиться с накопленными долгами.

Ранее на Западе рассказали о жестких условиях кредита ЕС для Украины.