В конце 2025 года бизнес особо остро ощутил проблему с получением банковских гарантий (БГ), условия по которым были ужесточены со стороны кредитных организаций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, в 2025 году заметно выросло число раскрытий по гарантиям — выплаты банками сумм обеспечения, указанных в документе — что и вынудило последних пересмотреть условия предоставления БГ.

Не все банки на сегодняшний день готовы выдавать гарантии, а те, кто готов, просят залог, объясняет сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Алексей Долматов. Число раскрытий БГ растет не первый год, и сам тренд на ужесточение условий по их выдаче появился еще года четыре назад. Сейчас ситуация усугубляется тем, что ужесточение затронуло крупные банки, замечает председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев. В Торгово-промышленной палате также фиксируют тренд по ужесточению условий для выдачи гарантий.

В 2025 году некоторые банки полностью закрыли направления по выдаче банковских гарантий или хотя бы существенным образом пересмотрели модель принятия решений, отмечает эксперт «Контур.Закупок» Андрей Кашин. В пользу его слов свидетельствует коэффициент «одобряемости» гарантий, который в декабре 2024 года составлял 39%, а уже через год — 26%.

«Банки повысили пороговые значения критериев и требования к получателям гарантий, чтобы удержать процент раскрытия гарантий (невыполнения контрактов) на приемлемом для себя уровне», — подтвердил источник газеты в одной из федеральных электронных торговых площадок.

Одной из самых пострадавших от ужесточения отраслей стал строительный сектор, добавляют Долматов и Самиев. Источник «Ведомостей» из строительной сферы подтвердил, что особые трудности поджидают те компании, которым нужны суммы обеспечения выше 50 млн рублей. Собеседник газеты не мог получить БГ на протяжении семи месяцев в 2025 году, при том что срок заключения контракта после победы на торгах (компании зачастую используют БГ для участия в торгах, где иногда ее наличие может быть обязательным элементом — FM) составляет всего 20 дней.

Причины происходящего две: неограниченная возможность заказчиков «вскрывать» БГ, то есть получать обеспечение по ним, и удорожание гарантий.

Что на этот счет говорят банки?

В Банке России в ответ на запрос газеты заявили, что в октябре-ноябре 2025 года сокращение портфеля БГ не фиксировалось, статистика по декабрю пока недоступна. В банке Дом.pф, «Уралсибе», Совкомбанке, «МСП банке», наоборот, отметили рост числа БГ по сравнению с 2024 годом.