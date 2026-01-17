Снижение спроса на 5G вынудило Ericsson уволить больше тысячи человек

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson объявил о планах сократить около 1600 рабочих мест в Швеции в рамках программы снижения издержек на фоне затяжного спада инвестиций в отрасли связи. Компания сообщила, что уже уведомила Государственную службу занятости Швеции и начала переговоры с профсоюзами. Об этом сообщает Reuters.

В Ericsson пояснили, что сокращения являются частью глобальных инициатив по оптимизации затрат, призванных сохранить ключевые инвестиции и поддержать технологическую конкурентоспособность.

«Уведомление в Швеции – это один из нескольких шагов по улучшению структуры расходов компании, необходимых для сохранения наших позиций и лидерства в технологиях», – заявили в Ericsson в комментарии агентству Reuters.

Компания последовательно уменьшает численность персонала на протяжении последних трех лет, реагируя на замедление расходов операторов на внедрение 5G и влияние американских импортных пошлин. Ранее Ericsson уже объявляла о планах уволить 1400 сотрудников в 2023 году и еще 1200 – в 2024-м.

По состоянию на конец декабря в группе работали около 90 тысяч человек по всему миру, из них порядка 12,6 тысячи – в Швеции, тогда как три года назад штат компании приближался к 100 тысячам сотрудников.

На фоне новостей о сокращениях акции Ericsson выросли примерно на 1,7% в начале торгов в Стокгольме. При этом с начала 2025 года бумаги компании потеряли около 3% стоимости, уступив динамике конкурента Nokia, который в прошлом году существенно прибавил в цене благодаря стратегии, ориентированной на искусственный интеллект (ИИ).