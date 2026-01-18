Сербский завод NIS возобновил переработку нефти

Нефтеперерабатывающий завод «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящейся под санкциями США, возобновил переработку нефти, рассказала министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Об этом пишет РИА Новости.

NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.

По состоянию на 1 января прошлого года, свыше 56% компании принадлежало российским «Газпром нефти» и «Газпрому».

По данным агентства, ограничительные меры против компании вступили в силу 9 октября. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 1 января выдало временную лицензию на оперативную деятельность NIS до 23 января.

«После двух месяцев паузы сегодня началось производство нефтепродуктов на НПЗ в Панчево. Почти две тысячи сотрудников ускоренно работают, чтобы евродизель оказался на автозаправках с 27 января», — пояснила чиновница.

Ранее сообщалось, что NIS направила в Минфин США письмо с просьбой исключить компанию из перечня специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, который ведет OFAC.