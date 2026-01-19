Просрочка по кредитам застройщиков за год выросла более чем на 50%

По состоянию на 1 декабря 2025 года просрочка по кредитам застройщиков составляла 346,3 млрд рублей, в то время как год назад этот показатель находился на уровне 218,6 млрд рублей (рост 58% год к году — FM), следует из открытых данных Банка России. Учитывая, что совокупная задолженность по строительным ссудам в декабре составляла 5,2 трлн рублей, уровень просрочки превышает 6%.

«Известия» поговорили с экспертами, которые выделили несколько факторов ухудшения финансовой дисциплины застройщиков. Во-первых, это рост ключевой ставки до 21% в конце 2024 года, который увеличил издержки строительных компаний и охладил спрос. В результате продажи застройщиков уменьшились, а именно из этих средств они выплачивают проценты по кредитам, пояснил гендиректор проектного бюро «Стандарт» Александр Бутримов.

Кроме того, на рынок давит падение ипотечного спроса: массовая льготная ипотека под 8% была отменена в 2024 году, «Семейная ипотека» со ставкой в 6% доступна только некоторым категориям заемщиков, рыночные ставки находятся на уровне 20%, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Параллельно с этим выросли издержки застройщиков: дорожали логистика и материалы, а маржа сокращалась.

В то же время речи о полномасштабном кризисе пока что не идет. По словам Бутримова, застройщики сохраняют работоспособность за счет накопленного запаса финансирования. При этом новые проекты с высокой долговой нагрузкой сейчас не так просто запустить — банки предпочитают осторожный подход при работе с застройщиками. В будущем ситуацию на рынке недвижимости может поддержать снижение ключевой ставки, надеется аналитик «Финама» Кристина Гудым.