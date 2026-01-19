ФАС обязала ПИК обеспечить равный доступ провайдеров к домам застройщика

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание ГК «ПИК» из-за неравного доступа интернет-провайдеров в дома застройщика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что компания должна обеспечить недискриминационные условия для операторов связи в многоквартирных домах, построенных группой.

По данным ведомства, на исполнение требований «ПИК» отведено 10 дней с момента получения предписаний. За это время застройщик должен обеспечить возможность оказания услуг связи жителям.

Ранее ФАС признала группу лиц, представляющих «ПИК», нарушившей антимонопольное законодательство. Предписания, в частности, получили связанные с инфраструктурой операторы, включая «Ловител»: служба считает, что оператор ограничивал другим провайдерам доступ к необходимой инфраструктуре. По мнению ведомства, действия группы «ПИК» ущемляют интересы как жильцов, так и операторов связи, оказывающих услуги доступа к интернету.

По мнению ФАС, принятые меры позволят предоставлять гражданам современные и качественные услуги по доступной цене.