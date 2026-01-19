В России приготовились к закрытию трети малых и средних компаний

Повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 20 миллионов рублей дохода в год приведет к тому, что закроются до 30 процентов компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в комментарии RTVI рассказал руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

По его словам, одновременно вырастет зависимость от крупного иностранного бизнеса, который будет идти в Россию через серый импорт, а также активность китайских производителей на маркетплейсах.

Что касается отечественных компаний, то уйти в тень им будет сложно. Эксперт подчеркнул, что «подъем импортозамещения, что начался в 2022 году, попросту уничтожили, при этом серый импорт из недружественных стран через крупные каналы не тронули».

В качестве примера он привел импорт сельхозтехники из Германии и Бельгии. Ее ввозят как обычную, не декларируя чипы шифрования и GPU. В результате данные для искусственного интеллекта обрабатывают на серверах в недружественных странах.