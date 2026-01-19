Общее состояние миллиардеров достигло рекорда

Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Данные предоставила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

© m24.ru

Согласно отчету, опубликованному в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

Исследование также показало, что в 2025-м число миллиардеров впервые превысило 3 тысячи человек, в связи с чем 2020-е годы организация назвала "десятилетием миллиардеров".

Более того, эксперты указывают, что состояние 12 богатейших людей мира превышает совокупное богатство беднейшей половины населения планеты. В частности, 10 самых обеспеченных миллиардеров владеют более 2,4 триллиона долларов, что, согласно данным Всемирного банка, эквивалентно ВВП Италии за 2024 год.

В середине декабря 2025 года американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком на Земле, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Уточнялось, что капитал предпринимателя вырос из-за пересмотра рыночной стоимости компании SpaceX.

После запуска тендерного предложения стоимость фирмы выросла до 800 миллиардов долларов. В результате состояние бизнесмена, который владеет 42% акций SpaceX, достигло 677 миллиардов долларов США, увеличившись на 168 миллиардов.