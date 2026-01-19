Венгрия и Россия согласовали условия сделки по сербской NIS

Российские контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные данные по сделке купли-продажи. Об

этом заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, сообщила пресс-служба ведомства.

«MOL и «Газпром нефть» договорились об основных положениях будущего договора купли-продажи, что было требованием американской администрации, и это (материалы по сделке — ред.) будет направлены США... Что также важно, Сербия смогла в этих переговорах улучшить свою позицию относительно 2008 года, когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%», — сказала она.

NIS, находящийся под санкциями США возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются уже в конце января.

В ноябре 2025 года Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из NIS, Белград рассматривает возможность национализации компании.

11 ноября она рассказала, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.