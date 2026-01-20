В Шереметьево заявили о готовности купить аэропорт Домодедово

В случае если государство решит провести второй этап конкурса по продаже аэропорта Домодедово, то в нем готов принять участие аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

Там привели слова гендиректора воздушной гавани Михаила Василенко. По его словам, в Шереметьево провели анализ и решили участвовать в открытом аукционе, несмотря на то что проект "крайне сложный и требует значительных инвестиций".

В частности, в Шереметьево подчеркнули, что у Домодедово скопились долги по кредитам на сумму свыше 75 миллиардов рублей и финансовая деятельность на текущем уровне не позволяет пока Домодедово своевременно и в полной мере покрывать эти обязательства. Убытки, согласно отчетности по МСФО, за 2023 год составили 6,8 миллиарда рублей.

"Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово", - так в Шереметьево охарактеризовали потенциальный актив.

Сегодня ожидался аукцион на покупку актива по цене 132,3 миллиарда рублей, однако торги не состоялись. Претендент был один - это индивидуальный предприниматель, которого комиссия не допустила до процедуры ввиду отсутствия всех необходимых документов.

Летом 2025 года компании группы Домодедово по решению суда перешли в собственность Росимущества. Арбитражный суд Московской области 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг" (владелец активов Домодедово).

В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

30 июля прошлого года совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев говорил РБК, что там "готовы взяться за Домодедово", так как у Внуково в этом плане есть "хороший опыт". Ванцев тогда отмечал, что считает возможным получить заемные средства на покупку актива.