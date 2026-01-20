Wink купил сервис «Смотрешка»

Онлайн-кинотеатр Wink, развиваемый «Ростелекомом» совместно с Национальной Медиа Группой, закрыл сделку по покупке сервиса «Смотрешка». 100% сервиса перешли под контроль структуры Wink, сообщает РБК.

Сделка расширяет каналы дистрибуции контента Wink и обеспечивает доступ к устойчивой базе платящих подписчиков в регионах. Сумма сделки официально не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в 3,5−4 млрд руб.

В Wink отметили, что «Смотрешка» сохранит самостоятельный бренд, управленческую команду и текущую бизнес-модель. Изменения тарифов и условий для партнеров и пользователей не планируются.

«Смотрешка» специализируется на предоставлении онлайн-ТВ и видеосервисов через локальных интернет-провайдеров и работает преимущественно в B2B-модели. Платформа предлагает более 550 телеканалов и занимает доминирующее положение в сегменте сервисов для региональных операторов ШПД, которые обслуживают около трети рынка домашнего интернета в России.

По оценкам аналитиков, на «Смотрешку» приходится до 60−68% этого сегмента. По итогам 2024 года выручка сервиса составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 256 млн руб.

Для Wink покупка сервиса стала логичным продолжением стратегии консолидации. Онлайн-кинотеатр уже входит в тройку крупнейших стриминговых платформ в России с долей 16,2% по итогам 2024 года и ранее поглотил конкурента more.tv.