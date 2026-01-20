Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов

В Москве массово закрываются рестораны и бары. Об этом во вторник, 20 января, рассказали в Telegram-канале Baza.

Так, в январе 2026 года уже прекратили работу 45 популярных заведений столицы. Среди них — «Дорогая, я перезвоню», Smoke BBQ, the toy, mimi, beerside.

Глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева считает, что в этом году закроется как минимум 465 заведений Москвы. Пострадают как небольшие заведения, так и крупные рестораны.

Ресторатор Дмитрий Левицкий добавил, что волна кризиса началась еще в 2024 году. Причиной стал спад спроса — для многих посещение ресторана стало роскошью.

Кроме того, заведения столкнулись с увеличением расходов — поставщики повышают цены из-за НДС. При этом поднять стоимость позиций в меню они не могут, так как клиенты уйдут, уточнили в публикации.

Патриаршие пруды долгие годы считались визитной карточкой светской жизни. Но в 2025 году неожиданно рестораны один за другим начали закрываться. Что стало с «Патриками» в последнее время, «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с рестораторами и другими представителями индустрии.