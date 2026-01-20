Сотни немецких компаний продолжают работать в России

Лера Букина

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что в России после начала СВО остаются работать около 750 компаний из ФРГ. Многие из них, как и ряд итальянских предприятий, сохраняют свой бизнес в режиме статус-кво и рассчитывают на его будущую активацию, отметил собеседник.

Сотни немецких компаний продолжают работать в России
© РИА Новости

Шохин напомнил, что после ухода ряда западных партнеров перед Россией встал вопрос об условиях возвращения или прихода новых иностранных компаний. Было выработано принципиальное условие: технологическое сотрудничество должно предусматривать, что результаты интеллектуальной деятельности и лицензии остаются в стране даже в случае ухода инвесторов.

По его словам, Россия заинтересована в открытости для технологической кооперации, но на определенных условиях. Эти правила, включая защиту прав на интеллектуальную собственность, должны в равной степени соблюдать компании из любой страны, включая дружественные.

Глава РСПП подчеркнул необходимость баланса. С одной стороны, важно привлекать современные технологии по конкурентным ценам. С другой — необходимо учитывать интересы российских инвесторов, которые за прошедшие годы вложили серьезные средства в импортозамещение и имеют право окупить свои инвестиции.

Присутствие на рынке компаний из разных стран, включая те, что официально считаются недружественными, также важно, поскольку создает здоровую конкуренцию и уравновешивает ситуацию, заключил Шохин.