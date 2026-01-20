Сотни немецких компаний продолжают работать в России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что в России после начала СВО остаются работать около 750 компаний из ФРГ. Многие из них, как и ряд итальянских предприятий, сохраняют свой бизнес в режиме статус-кво и рассчитывают на его будущую активацию, отметил собеседник.

Шохин напомнил, что после ухода ряда западных партнеров перед Россией встал вопрос об условиях возвращения или прихода новых иностранных компаний. Было выработано принципиальное условие: технологическое сотрудничество должно предусматривать, что результаты интеллектуальной деятельности и лицензии остаются в стране даже в случае ухода инвесторов.

По его словам, Россия заинтересована в открытости для технологической кооперации, но на определенных условиях. Эти правила, включая защиту прав на интеллектуальную собственность, должны в равной степени соблюдать компании из любой страны, включая дружественные.

Глава РСПП подчеркнул необходимость баланса. С одной стороны, важно привлекать современные технологии по конкурентным ценам. С другой — необходимо учитывать интересы российских инвесторов, которые за прошедшие годы вложили серьезные средства в импортозамещение и имеют право окупить свои инвестиции.

Присутствие на рынке компаний из разных стран, включая те, что официально считаются недружественными, также важно, поскольку создает здоровую конкуренцию и уравновешивает ситуацию, заключил Шохин.