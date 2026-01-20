NIS запросила у США продление операционной лицензии после 23 января

Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") подала в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запрос на продление лицензии на операционную деятельность после 23 января.

© NIS

Об этом заявила в эфире Радио и телевидения Сербии министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

"Российские мажоритарные владельцы "Нефтяной индустрии Сербии", то есть прежде всего "Газпром Нефть", а также MOL, согласовали основные принципы, и NIS направила запрос в OFAC с просьбой продлить срок, разрешающий компании продолжать свою деятельность на время дальнейших переговоров, чтобы сделка была успешно завершена", - отметила глава сербского Минэнерго.

"Газпром" и венгерский концерн MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Сербские власти анонсировали повышение своей доли в компании на 5%, что позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров. MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января 2026 года.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).