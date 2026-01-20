Чубайс ушел с поста главы попечительского совета Фонда Гайдара

Бывший заместитель министра экономики России Сергей Васильев назначен председателем попечительского совета Фонда Егора Гайдара, сменив на этом посту Анатолия Чубайса. Об этом агентству РИА Новости сообщил член попечительского совета, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

"[Пост занял] Сергей Васильев", — сказал Нечаяев, отвечая на вопрос агентства.

В декабре Арбитражный суд Москвып арестовал активы бывших руководителей «Роснано», в том числе экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Иск против топ-менеджмента компания подала в начале декабря, он связан с проектом Crocus, в рамках которого в РФ планировалось создать производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. Ранее «Роснано» уже подавала иск к бывшему руководству — суд арестовывал имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд руб. Тогда же стало известно, что экс-глава корпорации избавился от всей недвижимости в РФ еще в 2023 году.