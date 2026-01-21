В России грядёт массовое сокращение числа банков — эксперт
Процесс сокращения числа банков в России продолжится еще несколько лет, после чего рынок стабилизируется и станет более структурированным.
Об этом рассказал в комментарии порталу «Банки.ру» экономист Сергей Лукьянец, сообщает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что в итоге рынку станет явно доминировать три группы. Первую составят крупные универсальные банки — около 10–15 участников: национальные (Сбер, ВТБ, ГПБ, «Альфа» и другие) и крупные региональные. Они будут лидировать на массовом рынке, в корпорациях и госпрограммах.
Вторую группу сформируют 50–70 средних и малых нишевых банков, специализирующихся на отдельных сегментах: финтехе для розницы, МСП, отраслевых сферах (агропром, транспорт, ИТ), с региональной экспертизой. Их успех зависит от создания уникальных цифровых продуктов и знания целевой аудитории.
Третью группу составят примерно десять квазигосударственных институтов (ВЭБ.РФ, Россельхозбанк), выполняющих стратегические задачи в условиях санкций. Лукьянец подчеркнул, что «магическая» цифра количества банков не существует. Оптимум определяется не числом, а качеством конкуренции, системой и покрытием экономических нужд.
Для России, с её регионом и уровнем развития, достаточным считается 200–250 кредитных организаций, включая МФО, — нынешние 353 банки ещё находятся на пути к этой структуре. По его словам, тренд к сокращению продолжится, но перейдет в фазу рыночной и регуляторной консолидации.
«Идеальный рынок — это меньше, но с более четкими профилями и устойчивым бизнесом. К концу десятилетия можно ожидать 200–250 организаций. Цель — создать эффективный, управляемый, санкционно устойчивый банковский сектор, который будет способствовать восстановлению экономики», — отметил специалист.