Сбер вошел в рейтинг 500 сильнейших брендов мира

Сбер стал единственным российским брендом, который вошел в рейтинг Global 500 от британской компании Brand Finance, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что за год Сбер поднялся в рейтинге на 142 позиции.

В пресс-службе Сбера подчеркнули, что признание бренда в рейтинге является результатом доверия и выбора более 110 млн клиентов в России.

«Сегодня Сбер является одним из самых любимых брендов россиян и самым узнаваемым и надежным брендом в стране, что регулярно подтверждается национальными и международными оценками», — говорится в сообщении.

При составлении рейтинга эксперты Brand Finance оценивают бренды по разным показателям, среди которых финансовая стоимость, сила, уровень доверия людей и другие.