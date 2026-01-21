Ozon прокомментировал сообщения о массовых случаях пропажи посылок

Ozon опровергает информацию о массовых случаях пропажи и вскрытия отправлений при доставке, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса.

«Информация о массовых случаях пропажи или вскрытия отправлений в сервисе «Ozon Посылка» не соответствует действительности. Обращения в поддержку о таких ситуациях носят единичный характер, и их число не росло с начала года», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что при возникновении у клиентов вопросов по содержимому посылки сервис проводит проверку с момента отправки посылки, в том числе по записям с камер видеонаблюдения. Случаи пропажи либо порчи посылок исключительны, в таких ситуациях заявленную стоимость отправления сразу компенсируют. Если посылка не дошла в течение максимально возможного срока, то у клиента автоматически появляется возможность компенсировать заявленную стоимость. Рекомендуется обязательно указывать этот параметр при отправлении посылки.

В пресс-службе добавили, что в ряде городов сроки доставки могут сдвигаться из-за сезонного роста спроса и погодных условий.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на доставку сервиса Ozon – посылки теряются или приходят вскрытыми. При этом возмещение якобы составляет только до 3 тыс. руб., даже если посылка дороже.