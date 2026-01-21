Медиахолдинг Rambler&Co и компания «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России

Rambler&Co вошел в рейтинг крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) России и топ-5 работодателей категории «Медиа» в рейтинге HH.ru. Холдинг Rambler&Co включает в себя такие медиаактивы, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер» и ряд других. Среди финалистов категории «Медиа» в рейтинге также онлайн-кинотеатр Okko, Национальная Медиа Группа, РБК и медиагруппа «Комсомольская правда».

Компания «Афиша» заняла первое место в рейтинге небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников) и также стала лидером категории «Медиа».

«Лучший работодатель», по версии HeadHunter, – самый масштабный, объективный и важный индикатор привлекательности компаний для соискателей. Рейтинг предоставляет возможность оценить, какие компании действительно заботятся о своих сотрудниках и создают лучшие условия для карьеры и профессионального роста.

При составлении списка учитываются уровень развития HR-процессов и практик, оценка штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.