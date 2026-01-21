«Дочка» «Лукойла» в ХМАО решила поглотить дочернее предприятие

Нефтяная компания из ХМАО — ООО «Лукойл-Западная Сибирь» — решила присоединить к себе дочернее общество «Пулытьинское».

Информация об этом содержится в официальных регистрационных документах, с которыми ознакомилось URA.RU.

«ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ принято решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему ООО „Пулытьинское“. После завершения реорганизации ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ продолжит деятельность, а ООО „Пулытьинское“ прекратит деятельность», — указано в уведомлении.

Головная компания зарегистрирована в Когалыме, дочернее общество — в Югорске. После завершения процедуры все права и обязательства «Пулытьинского» перейдут к «Лукойл-Западная Сибирь».

В компании подтвердили URA.RU подтвердили факт реорганизации и пояснили, что она носит плановый характер. «Информация о реорганизации, размещенная в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, является плановым улучшением производственного процесса», — сообщили агентству в Центре внешних коммуникаций «Лукойл-Западная Сибирь».

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Пулытьинское» из ХМАО перешла во владение «Лукойла». Ее возглавил директор «Урайнефтегаза» (подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО) Вадим Балыкин.