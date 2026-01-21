Экономист Михаил Беляев в разговоре с Рамблером оценил планы по регулированию деятельности курьеров в России.

Российские власти готовят масштабное ужесточение контроля над курьерскими службами, сообщило ранее РБК. Отмечалось, что, согласно готовящемуся законопроекту, для работы в сфере доставки потребуется обязательная регистрация в государственном реестре. Помимо разрешительных документов курьерам придется регулярно проходить медосмотры и подтверждать знание правил дорожного движения. Законодатели также прорабатывают обязательное страхование ответственности компаний-доставщиков за вред здоровью и имуществу третьих лиц.

Специалист выразил мнение, что создание реестра курьеров не окажет существенного влияния на их деятельность.

В настоящее время службы курьерской доставки составляют значительную конкуренцию традиционным магазинам. И у меня создается впечатление, что эти нововведения были инспирированы как раз представителями стационарной розничной торговли. Это могло быть сделано ими для подавления конкуренции. На практике создание реестра курьеров ни к чему не приведет и не решит никаких проблем. Ведь фигурирование курьера в подобном реестре само по себе ни на что не влияет. Думаю, никаких существенных требований к доставщикам в нем прописано не будет. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Ужесточение правил работы курьеров приведет к росту цен на товары и их доставку, считает эксперт.

«Возможно, издержки в связи введением новых правил для курьеров в реальности будут не такими уж и высокими. Однако это может стать очередным поводом для компаний, чтобы повысить свои цены», - сказал он.

