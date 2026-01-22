В Индии планируют возобновить закупки российской нефти

Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, планирует возобновить закупки российской нефти в феврале и марте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как и другие индийские НПЗ, компания будет покупать сырье только у продавцов, которые не подпадают под международные санкции. Последний раз Reliance закупала российскую нефть в декабре, воспользовавшись месячной отсрочкой, предоставленной США для завершения сделок с «Роснефтью» после введения ограничений 21 ноября.

Несмотря на возвращение такого крупного игрока, общий объем импорта российской нефти в Индию в первые месяцы 2026 года, по оценкам источников, останется на низком уровне.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уменьшил закупки российской нефти в ноябре 2025 года до беспрецедентно низкого уровня — 127,5 миллиона евро. Эта сумма является самой маленькой с начала ведения статистики в 1988 году. В месячном выражении импорт упал в 2,5 раза.