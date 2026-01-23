TikTok объявил о создании совместного предприятия в США

TikTok объявил о создании предприятия в США с контрольным пакетом акций, принадлежащим нескольким крупным американским компаниям, для защиты данных пользователей страны.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня в соответствии с указом президента [США Дональда] Трампа от 25 сентября 2025 года было создано совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC", - говорится в пресс-релизе.

Задачами новой компании являются охрана данных американских пользователей, безопасность алгоритмов и программного обеспечения, а также защита контентной экосистемы США, говорится в заявлении компании.

Согласно пресс-релизу, в состав компании вошли три управляющих инвестора - Silver Lake, Oracle и MGX. Каждый из них владеет 15% акций. ByteDance сохраняет 19,9% акций совместного предприятия. Среди других инвесторов - Susquehanna, Dragoneer, DFO и семейный офис председателя совета директоров Dell Майкла Делла и другие.

Генеральным директором назначен Адам Прессер, ранее работавший в TikTok USDS, TikTok и Booz Allen Hamilton. В совет директоров преимущественно вошли американцы. Среди них представители компаний TPG Global, Susquehanna International Group, Silver Lake, DXC Technology, Oracle и MGX, стало известно из заявления.

По данным аналитической компании Sensor Tower, TikTok стал самым скачиваемым приложением в США в 2021 и 2022 годах. В настоящее время TikTok используют около 170 млн американцев, что составляет примерно половину населения страны.