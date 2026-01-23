Названо число получателей налоговой рассрочки для российских угольщиков

Рассрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов должна быть предоставлена 138 угольным организациям, которые ранее получили право на отсрочку. Предполагаемое число ее получателей назвали в Минэнерго, представителей которого цитирует ТАСС.

Как отметили в министерстве, соответствующая возможность позволит российским угольщикам сохранить ликвидность и оборотные средства, погасив задолженность до конца текущего года, в соответствии с планом.

Как стало известно 22 января, Министерство финансов России подготовило проект постановления об оказании мер поддержки. Согласно ему, ранее отсроченные до 28 февраля платежи можно будет выплачивать в рассрочку с марта по декабрь 2026 года при условии внесения равными частями.

В Минэнерго указали, что сейчас с Минфином дорабатывают этот проект постановления.