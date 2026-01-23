Очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя

Солнцезащитные очки, в которых президент Франции Эмманюэль Макрон выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вызвали всплеск спроса на сайте производителя Henry Jullien.

По информации радиостанции Franceinfo, сайт был перегружен. В последние дни продавцы получили множество звонков от потенциальных покупателей.

"Мы производим примерно 1 000 оправ в год, а эта модель выпускается в количестве 200 штук", - заявила радиостанции менеджер по продажам Henry Jullien Андреа Андри.

15 января Макрон выступал перед военнослужащими авиабазы Истр на юге Франции с налитым кровью глазом. На следующий день президент прибыл на встречу в Елисейский дворец в солнцезащитных очках. Как пояснили в Елисейском дворце, у Макрона лопнул капилляр в глазу. Французский лидер также появился в очках на ВЭФ в Давосе.