В российские офшоры за год переехали 135 компаний

За прошлый год в специальные административные районы России переехали 135 компаний из иностранных юрисдикций, что на треть меньше показателей 2024-го, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Среди крупнейших новых резидентов — маркетплейс Ozon, девелопер «Эталон» и агрегатор недвижимости «Циан». Эксперты связывают снижение потока с исчерпанием отложенного спроса после активной миграции 2022–2024 годов, однако интерес бизнеса к «российским офшорам» сохраняется благодаря налоговым льготам и упрощенному режиму.

К концу 2025-го в САР было зарегистрировано 674 компании: 148 — на острове Октябрьском в Калининградской области и 526 — на острове Русском в Приморском крае, уточнили в министерстве. Из 135 новых участников 103 организации выбрали Октябрьский, а 32 — Русский.

Специальные административные районы действуют с 2018 года и предлагают упрощенный режим налогового и валютного регулирования. Изначально механизм создавался для деофшоризации зарубежных холдингов российских граждан. До 2022-го резиденты появлялись медленно — в 2019-м их было 22, к 2022-му число выросло до 83. Пик пришелся на 2023 год, когда зарегистрировались 200 новых участников, а в 2024-м — 190 организаций. Накануне президент РФ Владимир Путин дал поручение облегчить переезд компаний в РФ.

Основной поток переездов случился после 2022 года, когда бизнес в ускоренном режиме выводил холдинговые структуры из иностранных юрисдикций, объяснил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. К 2025-му отложенный спрос в значительной степени реализовался, и рынок вступил в спокойную фазу, отметил он.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связал снижение потока с эффектом высокой базы прошлых лет, однако подчеркнул, что механизм остается востребованным — государство продолжает его продлевать и донастраивать. Недавно упрощенный порядок редомициляции был продлен до конца 2026 года, пишет газета.

Управляющий партнер агентства «ВМТ консалт» Екатерина Косарева обратила внимание на качественный состав переезжающих компаний. В САР заходят крупные и финансово устойчивые структуры: холдинги, промышленные группы, предприятия с экспортной выручкой. Редомициляция для них — дорогостоящий и юридически сложный процесс, требующий серьезных финансовых, правовых и управленческих ресурсов, пояснила эксперт.

Процесс часто растягивается из-за исключения из иностранных реестров, на что Россия не может повлиять, добавил Чернов. Поэтому часть предприятий по документам переезжает позже запланированного срока.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев прогнозирует, что в 2026–2027 годах до 100 организаций могут стать резидентами САР. Среди очевидных кандидатов — сеть магазинов O’Key Group, акционеры которой одобрили редомициляцию из Люксембурга в марте прошлого года, отметил он.