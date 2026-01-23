Ряд российских банков включил НДС в комиссии за эквайринг

Некоторые российские банки, в числе которых «Сбер», Альфа-банк, «Уралсиб» и Делобанк, после отмены с 1 января 2026 года льготы по НДС при обслуживании банковских карт стали добавлять налог в 22% к уже установленным комиссиям на эквайринг, а не повышать стоимость самой услуги. На изменения тарифов кредитных организаций первым обратил внимание РБК.

Сбербанк не стал менять тарифную политику на услугу эквайринга, но «к действующим тарифам добавляется НДС». Кроме того, банк предусмотрел льготы для малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в год: им банк компенсирует 50% от начисленного НДС за торговый эквайринг каждый квартал. Однако для получения льготы важно работать по публичному договору торгового эквайринга в Сбере и иметь там расчетный счет.

По словам представителя Сбера, компенсация затронет более 600 тысяч компаний малого бизнеса. Решение призвано поддержать предпринимателей и людей, для которых «каждый рубль в чеке имеет значение».

Альфа-банк выбрал аналогичную Сбербанку схему с добавлением 22% в уже установленные комиссии за эквайринг. Представитель «Уралсиба» сообщил, что банк также начисляет НДС сверх действующих тарифов. Делобанк придерживается такой же стратегии, но только по части операций, по другим — начисляет налог дополнительно, заявил директор кредитной организации Максим Световцев.

Ozon банк и «Новиком» заявили о сохранении прежних тарифов, таким образом взяв на себя финансовую нагрузку по выплате НДС.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, если бы банки просто повысили комиссии на эквайринг без выделения НДС, это бы лишило бизнес возможности воспользоваться вычетами. В случае же, когда налог выделяется отдельно, торгово-сервисные предприятия смогут применить вычет. Однако это правило релевантно для налогоплательщиков на общем режиме, замечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Те же, кто используют специальные налоговые режимы, не смогут применить вычет.

Однако есть мнение, что для бизнеса не столь важно, как именно оформлено повышение тарифов, сколько важна именно итоговая сумма, которую надлежит уплачивать. По словам партнера консалтинговой компании Futureproof Екатерины Семериковой, часть торговых точек стала стимулировать альтернативные способы оплаты — QR-платежи, переводы, наличные.