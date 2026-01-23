В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной на территории России деятельность криптовалютной биржи WhiteBit и аффилированных с ней организаций W Group. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском ведомстве.

Прокурорская проверка установила, что европейская платформа по торговле криптовалютой сотрудничает с МИД Украины, а с мая 2022 года предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе Владимира Зеленского для сбора донатов.

Кроме того, WhiteBit активно финансирует ВСУ, им передано 11 миллионов долларов. Только на закупку беспилотников было перечислено 900 тысяч долларов. Также идет сбор средств на международных благотворительных аукционах для членов запрещенной в России террористической организации «Азов» и других украинских военных формирований.