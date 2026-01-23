Этап «расчистки»: грозит ли банкам массовый отзыв лицензий в 2026 году

В 2026 году массового отзыва лицензий у банков не предвидится, так как основной этап «расчистки» сектора уже завершен. Такое мнение высказала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина в беседе с РИА Новости.

По словам собеседницы, возможные точечные отзывы в первую очередь коснутся небольших банков без устойчивой бизнес-модели и выраженной клиентской базы. На фоне высокой конкуренции и ужесточения регулирования таким кредитным организациям сложнее сохранять доходность.

Накануне ЦБ отозвал лицензию у «Нового московского банка» из-за нарушений законодательства. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе. Этот инцидент стал первым в текущем году.

В конце декабря лицензия была отозвана у коммерческого банка «Индустриальный сберегательный банк». По величине активов кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе РФ.

Уточнялось, что лицензия отозвана за нарушения банком федеральных законов и требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.